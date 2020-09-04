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حسن راتب يقدم منحة مدفوعة لـ"طالب الفريسكا" لأي جامعة يتقدم لها

راتب: إبراهيم نموذج للطالب العصامي ولا بد أن يقتدي به الشباب

كتب:

أحمد حامد دياب
04:07 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020
طالب الفريسكا

طالب الفريسكا

أعلن رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قناة المحور، ومجلس أمناء جامعة سيناء، عن تقديم منحة مجانية إلى الطالب إبراهيم عبدالناصر، المعروف إعلاميَا بـ"طالب الفريسكا".

وقال "راتب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "أحيك وأحييه وأحيي الدكتور حاتم صاحب الفيديو.. فنحن لا نخلق الفرص، لكن علينا ألا نضيعها، وهو قد اقتنص الفرصة ".

وأعلن: "إبراهيم سيكون له منحة مدفوعة في أي جامعة يتقدم لها، وسنساهم في تشكيل ملامح هذه الشخصية الجميلة".

وواصل قائلًا: "متأكد أن نجاحه مضمون، حيث قال إن ما حدث اختبار من ربنا، وأتمنى ألا تكون الشهرة فتنة له.. ربنا يكفيه شر هذه الفتن"، مضيفًا أن طالب الفريسكا، نموذج للطالب العصامي ولا بد أن يقتدي به الشباب.

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