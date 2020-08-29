عبدالغفار: عرضنا على طالب الفريسكا منحة في أي جامعة وفضل طب الإسكندرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه تواصل مع الطالب إبراهيم عبد الناصر، طالب الفريسكا، وعرض عليه تقديم منحة في أي جامعة، لكنه فضل الدراسة في طب الإسكندرية.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الوطن"، إذا ما أظهر التنسيق أن إبراهيم سيلتحق بطب الإسكندرية فسنعفيه من كافة المصروفات طيلة الـ٦ سنوات، شرط الحفاظ على التفوق.

وظهر إبراهيم الحاصل على 99.6 ٪؜ في الثانوية العامة في فيديو وهو يبيع الفريسكا ويتحدث عن حلمه وحلم والده بالالتحاق بكلية الطب.