أسعار الذهب اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا بمحلات الصاغة، في بداية التعاملات من صباح اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ يوم أمس، وترصد "الوطن"، وفي ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 969 و971 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 848 و850 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 727 و729 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و800 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها يوم الأربعاء لتصل إلى أعلى نقطة خلال أسبوع، وفق وكالة "رويترز"، وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار، في حين تصاعد المخاوف حول تأخر لقاح فيروس كورونا المستجد المستثمرين صوب المعدن الأصفر كملاذ آمن لهم.

وارتفعت أسعار الذهب 0.7% إلى 1945.20 دولار للأوقية، معوضا خسائره المبكرة، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6%، ليتحدد سعر التسوية عند الدولار 1945.90 دولار.

وتراجع الدولار 0.2% بعد أن قالت بلومبرج أن توقعات المركزي الأوروبي للنمو والتضخم التي يتم إعلانها يوم الخميس ستظهر تغييرات طفيفة.

كان نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إنّ التوقعات تشير لمواصلة الذهب ارتفاعاته عالميًا، مرجعًا الأسباب لجني المستثمرين للأرباح، إذ تتجه عمليات الشراء ورغبة حيازة المعدن الأصفر التي تسيطر على المستثمرين والبنوك المركزية، لمزيد من الاقتناء.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ تذبذب أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أربك حركة البيع والشراء، بعد توقف حركة شراء الذهب إلا للضرورة القصوى وغياب "الزبون"، نتيجة انتظار عدد كبير من المواطنين مزيد من الزيادات بأعيرة الذهب في الفترة المقبلة.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شرائه من أجل بيعه في المستقبل القريب.

نصائح لمعرفة الذهب الأصلي من الذهب الصيني

وقدّم حسين عبدالصبور تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، عدة نصائح للتفرقة بين الذهب العادي والصيني عند الشراء، وذلك في حديثه لـ"الوطن"، تمثلت في أنه عند شراء مشغولات ذهبية يجب أن تكون من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، ويحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

وحذر تاجر مشغولات الذهب من الشراء أون لاين فبيع المشغولات الذهبية أونلاين، يعرض صاحبها للنصب، إذ يجري إرسال مشغولات ذهبية صينية على أنّها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة، ويجب أن يتأكد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24 ، 21 ، 18، فضلًا عن أنّه يوجد أيضا أعيرة أخرى، لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.