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محمود مسلم

اليونان: على تركيا التراجع وإلا سنتوجه لمحكمة العدل الدولية

ميتسوتاكيس: على تركيا عدم استرضاء العدائية

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وكالات
09:58 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء اليوناني

رئيس الوزراء اليوناني

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الحوار مع تركيا مهم لكن ليس تحت التهديد، وعلى تركيا التراجع والعودة للحوار،وتابع: إذا لم نصل لاتفاق سنتوجه لمحكمة العدل الدولية".

وأضاف ميتسوتاكيس: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".

جاء ذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

 

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