اليونان: على تركيا التراجع وإلا سنتوجه لمحكمة العدل الدولية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الحوار مع تركيا مهم لكن ليس تحت التهديد، وعلى تركيا التراجع والعودة للحوار،وتابع: إذا لم نصل لاتفاق سنتوجه لمحكمة العدل الدولية".

وأضاف ميتسوتاكيس: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".

جاء ذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".