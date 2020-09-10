اليونان: على تركيا التراجع وإلا سنتوجه لمحكمة العدل الدولية
ميتسوتاكيس: على تركيا عدم استرضاء العدائية
كتب:
وكالات
09:58 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء اليوناني
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الحوار مع تركيا مهم لكن ليس تحت التهديد، وعلى تركيا التراجع والعودة للحوار،وتابع: إذا لم نصل لاتفاق سنتوجه لمحكمة العدل الدولية".
وأضاف ميتسوتاكيس: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".
جاء ذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".