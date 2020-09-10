تسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار في الحامول  

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، حملة لتسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، استعدادا لقرب فصل الشتاء.

وقال يونس، إن فريقاً من قسم الصيانة بمنطقة مياه الحامول، برئاسة المهندس شريف عبد الكريم، مهندس الصرف الحامول، أجرى صيانة شاملة لكل صفايات الأمطار وبيارات الصرف الصحي بشوارع المدينة استعداد الاستقبال فصل الشتاء والتجهيز لسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

وكان محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، وجه رؤساء المدن، بسرعة الاستعداد لفصل الشتاء، وتسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر في الشوارع.