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محافظ كفر الشيخ يُشيد بإقبال الناخبين على "لجان الشيوخ"

كتب:

سمر عبد الرحمن
06:08 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان انتخابات

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان انتخابات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من اللجان الانتخابية، اليوم، برفقة نائبه عمرو البشبيشي، للوقوف على سير العملية الانتخابية، وشملت الجولة لجنة مدرسة أحمد عرابي، غرب المدينة.

وأشاد المحافظ بتوافد الأهالي على اللجان، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، كما أثنى على مديرية التربية والتعليم، وجهود مديرية الصحة في أعمال التعقيم والتطهير، فضلاً عن الدور البارز لرجال الداخلية في تأمين اللجان.

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