محافظ كفر الشيخ لـ"مخالفي البناء": تقدموا للتصالح بالفيزا من البيت

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة المصرية أقرت قانون التصالح الجديد لكي يكون مظلة قانونية للمواطنين المخالفين، فبموجبه يسدد المخالف ما عليه للدولة نتيجة البناء المخالف ليصبح صاحب مبنى منظم ومقنن وقانوني، ويحصل على جميع الخدمات.

وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار"، عبر قناة "dmc"، إلى أن الفترة النهائية لتقديم الطلبات والأوراق الخاصة بالتصالح يوم 30 سبتمبر الجاري، موضحًا أن هذه تمثل الفرصة النهائية للمخالفين لكي يدخلوا تحت مظلة القانون.

وذكر المحافظ أن العديد من المحافظات أعادت تسعير الأمتار المخالفة في الأرض، أو الشقق، ومنها كفر الشيخ، ما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية لدفع جدية التصالح، مشيرًا إلى منع إجازات الموظفين، وزيادة فترات العمل حتى الخامسة مساءً لتتماشى مع الإقبال الكبير من المخالفين.

وأكد "نور الدين"، أنه بداية من يوم أمس أتاحت المحافظة التقديم الإلكتروني، من خلال منظومة الخدمات الحكومية المحلية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، "يمكن للمواطن من المنزل تقديم الأوراق الخاصة بالتصالح وتقدير قيمة التصالح، ودفعها بفيزا كارد، وهذا خفف الضغط على المراكز التكنولوجية".