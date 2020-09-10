خطوات الحجز والسداد لـ870 شقة بمشروعي سكن مصر وJANNA على 7 سنوات

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان الاجتماعي، عن طرح 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعي (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

ويتضمن الطرح 544 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدن (الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – "ناصر" غرب أسيوط)، و326 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" بمدن (الشيخ زايد – الشروق – القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوحدات السكنية التي تم طرحها، وخطوات الحجز وسداد مقدم الحجز، كالتالي:

خطوات حجز الوحدات المطروحة

- يتقدم المواطن بطلب حجز الوحدة السكنية إلى بنك التعمير والإسكان.

- ثم يتم سداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "سكن مصر"، و100 ألف جنيه جدية حجز للوحدة بمشروع "JANNA".

- يتم تقديم استمارة الحجز واستكمال سداد نسبة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0,5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

خطوات سداد باقي قيمة الوحدة السكنية

- يتم سداد باقي قيمة الوحدة وقدره 80 % من إجمالي الثمن.

- حيث يتم سداد 10 % من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ التخصيص، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة قبل الاستلام.

- ثم يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

- يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

- يمكن سداد باقي القيمة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

- يتم سداد 2 % + (0,5 % مصاريف تحصيل) ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

- يجوز التعامل بنظام التمويل العقاري وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري، وبشرط ألا يكون المتقدم وزوجته وأولاده القصر قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.