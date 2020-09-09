مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، جدول مواعيد تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا بحي الأوركيدا (الألف فدان سابقًا) طبقًا للجدول التالي:

سيجرى تسليم قطع الأراضي بالأحياء منطقة A، من 1 : 18، يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، والقطع من 19 : 36، يوم الأحد 4 أكتوبر 2020، والقطع من 37 : 54، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، والقطع من 55 : 72، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأحد 11 أكتوبر 2020، والقطع من 109 : 126، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020، والقطع من 127 : 144، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020، والقطع من 163 : 180، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، والقطع من 181 : 199، يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.

وستسلم قطع الأراضي بالأحياء منطقة C، من 1 : 18، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، والقطع من 19 : 36، يوم الخميس 5 نوفمبر 2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأحد 8 نوفمبر 2020، والقطع من 55 : 72، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020، والقطع من 73 : 90، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، والقطع من 109 : 126، يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والقطع من 127 : 139، يوم الأحد 15 نوفمبر 2020.

علمًا بأن الجهاز حدد يومي الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، والخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأهاب الجهاز بالعملاء التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.