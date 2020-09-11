"تعليم أسوان" تستعد للعام الدراسي الجديد "تكنولوجيا"

قال عبدالكريم لطفي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، إن المديرية مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021، بما يتناسب مع توجيهات وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا.

ففي ضوء توجيهات الوزير لاستعداد المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، بالتوازي مع الحرص والحفاظ على سلامة الطلاب وما قدمته المدارس خلال العام السابق فى استخدام التكنولوجيا، أكد "لطفي"، أن هناك تنوعا في مصادر التعلم واستخدامها على أعلى مستوى مع مراعاة الطلاب الذين لم يمتلكوا الإمكانيات المادية من أجهزة وإنترنت، بجانب تنوعها وزيادتها من مرحلة إلى أخرى.

1-القنوات التعليمية: حيث يوجد في أغلب مدارس إدارة أسوان أجهزة تليفزيون ويمكن تفعيل حجرات "منهل المعرفة" كما كانت قديما، ونشر الجداول بالمدارس الخاصة للبث التعليمى، ونشر تردداتها لكى يستفيد أكبر قدر من الطلاب بها.

2- منصات البث المباشر: ومحافظة أسوان بها ستديو لبث مادة العلوم منذ إنشاء البث المباشر من أكثر من عشر سنوات، وتم تغيير مادة العلوم الى مادة الرياضيات ثم مادة الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية، حيث يستطيع الطلاب المشاركة من خلالها والاستفادة منها من خلال الحصص المسجلة.

3- منصة الأدمودو Edmodo.org: تم تفعيل أكبر عدد من المنصات الإلكترونية بمدارس المحافظة، وذلك للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

4- المنصة الالكترونية: تم تحديدها للمرحلتين الإعدادية والثانوية والتى تم إطلاقها العام السابق، وذلك من خلال الرابط study.ekb.eg والذى تشمل على محتوى رقمى تفاعلى والتى بها مصادر موثق بها

5- الكتب الإلكترونية التفاعلية: من خلال e-books library والموجودة على صفحات الوزارة

6- مكتبة الدروس الإلكترونية: وسوف تقوم المديرية بتدريب المعلمين على كيفية استخدام البرامج الحديثة لكى يتم استخدامها على أفضل وجه، حتى يستفيد منها أكبر عدد من المعلمين بأسوان منها وأيضا لنشر العلم لأبنائنا الطلاب.

7- اسأل المعلم: والذى يعتمد على التفاعل بين الطالب والمعلم مثل مكتبة الدروس الإلكترونية

8- إدارة التعلم: والذى يتم الاعتماد عليه بالمرحلة الثانوية ويوجد 30 مدربا معتمدا على الـ LMS والذى تم تدريبهم بالقاهرة ويتم الاستعانة بهم فى تدريب المعلمين بالمرحلة الثانوى واستخدام بنك المعرفة، وذلك باستخدام الشاشات التفاعلية والتابلت والبنية التكنولوجية المجهزة بمدارس الثانوى فسوف يتم عمل فريق من الإخصائيين لحل أي المشكلات التى قد تعيق المعلمين فى استخدام أجهزة المنظومة الجديدة.