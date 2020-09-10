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حفل فرقة الأنامل الصغيرة "ميوزيكانا" بقبة الغوري.. الأحد

اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية تحسبا لفيروس كورونا

كتب:

حاتم سعيد حسن
11:06 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
قبة الغوري

قبة الغوري

يقيم مركز إبداع "قبة الغوري" بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد المقبل حفل أوركسترا الأنامل الصغيرة "ميوزيكانا"، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية تحسبا لفيروس كورونا المستجد. 

وتقدم الفرقة مجموعة مختلفة من الموسيقى من التراث المصري بالإضافة الي الموسيقي العالمية منها: "تراث بورسعيدي، كرنفال دو باريس، قضية عم أحمد لعمر خيرت، ميدلي من الأعمال الوطنية عاشت بلادنا، صورة، بالأحضان".

وتعتبر فرقة "الأنامل الصغيرة" أوركسترا متكامل من الأطفال من محافظة بورسعيد، قيادة وتدريب دكتور راجي المقدم، وتقدم أنواع مختلفة من الموسيقات من التراث الموسيقي المصري والعالمي في إطار اكتشاف وتقديم المواهب الجديدة والحافظ على الهوية المصرية. 

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