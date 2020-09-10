نائب بطريرك الكاثوليك يزور محافظ المنوفية لبحث سبل التعاون

زار صباح اليوم الخميس، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة.

رافق الأسقف في الزيارة، الأب برنابا فانوس راعي كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة مارجرجس بأشمون.

تأتي تلك الزيارة في إطار إبلاغ وإعلام، المحافظ بقرار الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بإعلان منطقة الدلتا، منطقة ثالثة للإيبارشية البطريركية بجوار القاهرة والإسكندرية، ومقرها قويسنا، وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا كاتدرائية ومقرا بطريركيا.

يذكر أن رعايا منطقة الدلتا تشمل: كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، وكنيسة القديسة تريزا بالمحلة، وكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، وكنيسة سيدة البشارة بطنطا، وكنيسة مارجرجس بأشمون.