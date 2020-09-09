الكنيسة تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد الدراسات القبطية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدء معهد الدراسات القبطية بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي المقبل، للراغبين في الدراسة في أقسام المعهد المختلفة.

وقالت الكنيسة إنه سيبدأ قبول طلبات المتقدمين بالتزامن مع أول أيام السنة القبطية الجديدة 1737 الموافق بعد غدٍ الجمعة 11 سبتمبر.

وتوجد بمعهد الدراسات القبطية أقسام اللاهوت، اللغة القبطية، الألحان والموسيقى القبطية، العمارة القبطية، الآثار القبطية، الفن القبطي، التاريخ القبطي، الاجتماع والتربية، الدراسات الأفريقية، الدراسات الإعلامية، التراث الشرقي المسيحي، إلى جانب قسمي القانون الكنسي والعلاقات المسكونية.