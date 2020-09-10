حكاية شيماء مع "2 كفاية": الخلفة بتهد الحيل.. والسند مش في العدد

"دخلنا لا يتحمل الإنفاق على أكثر من طفلتين، خصوصًا أن زوجي عامل زراعي، ومستوانا المادي ضعيف جدًا، لذلك سأكتفي بهما"، بضع كلمات قالتها "شيماء سيد" البالغة من العمر 29 عامًا، إلا أنها تعني الكثير بالنسبة لها، خصوصًا أن القرية التي تقطن بها بمركز طامية بمحافظة الفيوم، تعاني من تدني الدخل، وارتفاع نسب الإنجاب، وفقا لحديثها لـ"الوطن".

أهالي الصعيد يعتقدون أن كثرة الإنجاب ستزيد دخلهم وتسندهم

تتابع شيماء: "تزوجت منذ مايقرب من 10 سنوات، وأحصل على دعم تكافل، نظرًا لأن حالتنا المادية سيئة، وأعاني من إحدى الأمراض، لذلك قررت الانصياع لمبادرة " 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية والاكتفاء بابنتي ندى البالغة من العمر 9 سنوات، ورويدا التي تبلغ من العمر 5 سنوات، مشيرة إلى أن أهالي الصعيد يعتقدون أن كثرة الإنجاب ستزيد دخلهم، وتسندهم، إلا أنني اقتنعت من أول جلسة لـ"طرق الأبواب" التي تقوم بها الرائدة الريفية، مشيرة إلى أن السند ليس بكثرة الإنجاب، "دا بيهد الحيل وبيدمر صحتنا".

وأكدت على اكتفائها بالطفلتين، حتى تتمكن من تعليمهن جيدًا، مشيرًا إلى أنها تتابع مع حملات تنظيم الأسرة بشكل دوري.

راندا: ظروفنا المعيشية لا تكفي سوى للأكل ونعتمد على مجانية الدراسة والكشف الصحي

فيما قالت راندا أشرف شعبان، البالغة من العمر 30 عامًا، والحاصلة على دبلوم فني، إن ظروفهم المعيشية لاتكفي سوى للأكل، بينما المدارس والكشف يعتمدون على المجانية، مشيرة إلا أنها اكتفت بالطفلين نظرا لصعوبة المعيشة.

وأضافت، أن زوجها يعمل "أرزقي"، ولا يقوى على تحمل نفقات أكثر من طفلين لذا تم الاقتناع بالمبادرة، مشيرة إلى أن معظم جيرانها وأقاربها ينجبون مايزيد عن 4 و5 أبناء رغم سوء حالتهم المعيشية ، وهناك من لديه قناعة بأن وسائل تنظيم الأسرة "حرام"، رغم أن الإفتاء تحدث في هذا الموضع كثيرًا.

"التضامن": أكثر من نصف مليون سيدة تم تحويلهن على عيادات تنظيم الأسرة

من جانبه قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، إن إجمالي عدد الزيارات على الفئات المستهدفة منذ بدء المشروع العام الماضي وصل إلى 3 ملايين و700 ألف زيارة.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن أكثر من نصف مليون سيدة تم تحويلهن على عيادات تنظيم الأسرة، سواء التابعة للمشروع أو عيادات تنظيم الأسرة، بالمجان.

وأشار إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لـ 32 عيادة أهلية جديدة في الـ10 محافظات المستهدفة كمرحلة أولى "البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان"، وهي الأعلى خصوبة والأكثر إنجابا، ليرتفع بذلك عدد العيادات إلى 65 عيادة تقدم خدماتها للسيدات المستهدفات لهذه المرحلة والبالغ عددهن أكثر مليون سيدة.

وأوضح أن 2 كفاية، أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

يذكر أن مشروع "2 كفاية" أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق استراتيجية الدولة للسكان من خلال رفع الوعي لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 45 عامًا بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة في المناطق الريفية.