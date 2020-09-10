احتفالات الأقباط بعيد النيروز: "بلح وجوافة" وقداسات

يحتفل الأقباط، غدا، بـ"عيد النيروز" أو "عيد الشهداء"، وهو أول أيام السنة القبطية 1737، وهي المناسبة التي تقيم الكنائس قداسات الصلاة خلالها، فيما يقبل الأقباط على تناول "البلح" و"الجوافة"، حيث يرمز البلح في لونه الأحمر بدم الشهداء، وحلاوة البلح تشبها بحلاوة الإيمان المستقيم، وصلابة نواته تُذكر بقوة الشهداء الروحية وصلابتهم وتمسكهم بإيمانهم حتى الموت، أما الجوافة فيرمز قلبها الأبيض إلى قلب الشهداء، أما وجود بذور كثيرة داخلها، ففي ذلك إشارة لكثرة عدد الشهداء.

وعيد النيروز معناه في اللغة القبطية "الأنهار" وهو موعد اكتمال موسم فيضان النيل، وتعد بداية السنة القبطية بداية السنة الزراعية في مصر، إذ يتبع الفلاح المصري منذ القدم التقويم القبطي في الزراعة الذي يبدأ بشهر "توت".

والتقويم القبطي هو نفسه التقويم المصري القديم، لكن جرى تصفيره وجعل السنة الأولى له في عصر الإمبراطور دقلديانوس الذي يعد واحدًا من أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، فكان عام 284 ميلادي يوازي 1 قبطي و4525 فرعوني، ومن هنا جاء ارتباط هذا التقويم بـ"عيد الشهداء" عند الأقباط.

ويتكون التقويم القبطي من ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل يُطلق عليه الشهر الصغير، حيث تبلغ عدد أيامه ما بين 5 و6 فقط، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 11 سبتمبر.