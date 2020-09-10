"حد الحرابة" لمتهمين في السعودية لاتباع نهج "الخوارج"

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالـرياض في المملكة العربية السعودية، أمس، بحكم ابتدائي على المتهمين الخامس والـتاسع في "خلـية الـدالـوة"، بإقامة "حد الحرابة" عليهما، وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسب لهما المدعي العام من تهم. وثبت للمحكمة الجزائية انتهاج المتهم الخامس منهج "الخوارج" في الـتكفير المخالـف لـلـكتاب والـسنة وإجماع سلف الأمة، باستباحته الـدماء المعصومة، والخروج المسلـح علـى جماعة المسلمين في البلاد وإمامهم. ومحاربته لله ورسوله بالـسعي في الأرض بالـفساد.

واستدلت المحكمة على تهمة انتهاج منهج "الخوارج" من خلال ارتكاب المتهم الجرائم التالية: اشتراكه مع المتهمين الأول، والـثاني، والـثالـث في الـهجوم المسلـح علـى جمع من المواطنين العزل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الـدالـوة بمحافظة الأحساء بتاريخ في شهر المحرم 1436 هجريا (نوفمبر 2014)، وتمكنهم من قتل ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص، وذلـك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة للجريمة الإرهابية والـعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علمه من التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، ومساعدته لمنفذيها بتوفير عشرين مخزن ذخيرة لـلأسلـحة المستخدمة من قبلهم في الجريمة الإرهابية، بحسب جريدة "اليوم" السعودية.

ونفذ 4 مسلحون هجوما مباغتا على عدد من المستمعين بحسينية المصطفى بالأحساء قبل 6 سنوات بعد دقائق من انتهاء القراءة بالحسينية في ليلة إحياء عاشوراء، حيث دخل المتهمون وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة بشكل عشوائي.