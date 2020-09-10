"عشان متدفعش تصالح".. 4 مستندات للتأكد من ترخيص العقار قبل الشراء

عند شراء شقة سكنية جديدة، يحرص الكثيرون على شراء شقة في عقار سكني غير مخالف وحاصل على رخصة بناء من الحي، تجنبا لإزالة العقار أو دفع مبلغ التصالح على مخالفات البناء.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، جميع التراخيص والعقود التي يجب الاطلاع عليها، وعدد من النصائح التي يجب التأكد منها، وفق حديث المحامي كمال منصور لـ"الوطن"، كالتالي:

العقود التي يجب التأكد منها

- رخصة بناء العقار: عند بناء أي عقار جديد، يجب الحصول على ترخيص بالبناء من الحي التابع له العقار، لذلك يجب أن يطلع المشتري على رخصة البناء للاطمئنان على حالة المبنى كونه غير مخالف، حتى لا يتعرض المشتري لموقف التصالح مع الحكومة بدفع مبالغ مالية.

- سند ملكية الأرض: في حالة بناء العقار، يجب أن يقوم صاحب العقار بإطلاع المشتري على سند ملكية الأرض موثق في الشهر العقاري، والتأكد من أن اسم مالك الأرض هو نفسه أو صاحب العقار أو على صلة قرابة به، كما يمكن للمشتري أن يطلب صورة من عقد ملكية الأرض.

- عقد ملكية العقار: في حالة شراء العقار أو العمارة، يجب أن يقوم صاحب العقار بإطلاع المشتري على عقد ملكية العقار موثق في الشهر العقاري، وفي حالة طلب المشتري لصورة من العقد للاحتفاظ بها يجب تلبية طلبه.

- شهادة مطابقة من الحي: عند ترخيص العقار من الحي، وبعد معاينته للموقع حتى يتم قبول ترخيص العقار، يتم إصدار شهادة مطابقة من الحي والتي توحي بتوافر الشروط والمطلوبة للحصول على الترخيص، لذلك يجب الاطلاع عليها للاطمئنان على مطابقة العقار للشروط المطلوبة.

ووجه المحامي كمال منصور، عدة نصائح للمواطنين والتي يجب اتباعها عند شراء شقة سكنية للتأكد من عدم مخالفتها، كالتالي:

- أن يتوجه المشتري إلى الحي التابع له العقار السكني للتأكد من كونه مرخص، والاطمئنان على صحة المستندات والتراخيص والعقود.

- أن يتم تسجيل العقد النهائي وكتابته في مكتب محاماة بحضور محام.

- أن يتم توثيق العقد النهائي لامتلاك الشقة السكنية بالشهر العقاري.