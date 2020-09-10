الوزراء: فرصة التصالح إذا ذهبت لن تعود فحافظ على وحدتك السكنية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاراء، إن رئيس الحكومة شرح جذور أزمة مخالفات البناء منذ نصف قرن، عندما كانت بعض الحكومات تغض الطرف عنها نظراً لوجود أمور مثل الانتخابات أو غيرها، مشدداً على أن ذلك ضيع البلاد لسنوات وأفقدها الرقعة الزراعية، وجعل المواطنين يشتكون من ضعف المرافق والبنية التحتية وخلافه.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، "سنطبق القانون ولن نكرر أخطاء حكومات أخرى"، مشددًا على أن أخطاء الماضى أوصلتنا لما نحن فيه الآن من أزمات، وهو ما جعلنا نتعامل مع هذا الكم من مخالفات البناء.

وأوضح أن مصر المستقبل لن تعانى من ذات الأزمات التى تمر بها الآن ونصح الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، مؤكدًا أن هذه فرصة تاريخية للجميع مضيفًا: "هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".