محافظ بورسعيد يخفض التصالح في مخالفات البناء بنسب تصل إلى 30%

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بقيمة 10% (لمدينة بورفؤاد وحي الشرق)، و20% (لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب)، و30% (حي الجنوب) وذلك تيسيرا علي المواطنين.

كان محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أكد أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في ملف القضاء على مخالفات البناء، معتبراً أن هناك تقدما ملحوظا في المصالحات، حيث تلقت المحافظة حوالي 1000 طلب تصالح، على مخالفات تعديات على الأراضي الزراعية بجنوب بورسعيد، وتم دفع مبالغ جدية التصالح.

وقال المحافظ إن قانون التصالح يُعد "فرصة ذهبية" تقدمها الدولة للمخالفين، مناشدا المواطنين أن ينتهزوا هذه الفرصة، لأنها لن تعوض، وحتى لا يعيشوا مهددين طوال العمر، لأنه بداية من أول أكتوبر القادم سيتم إزالة المباني المخالفة.

وتابع أن أي مواطن له الحق أن يتقدم للتصالح، وبدايةً من أول أكتوبر 2020، سيتم إزالة جميع المباني المخالفة، التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، قبل إغلاق باب المصالحات.