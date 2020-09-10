أورمان كفر الشيخ تسلم أجهزة تعويضية وسماعات طبية لغير القادرين  

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تسليم 550 جهازًا تعويضيًا، و597 سماعة طبية لغير القادرين، وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار "شعبان" إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية، منذ أكثر من 15 عامًا مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية.

وأكد أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان، يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا.