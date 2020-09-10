رئيس التحرير

محمود مسلم

"أورمان كفر الشيخ" تسلم أجهزة تعويضية وسماعات طبية لغير القادرين

كتب:

سمر عبد الرحمن
03:21 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
أورمان كفر الشيخ تسلم أجهزة تعويضية وسماعات طبية لغير القادرين  

أورمان كفر الشيخ تسلم أجهزة تعويضية وسماعات طبية لغير القادرين  

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تسليم 550 جهازًا تعويضيًا، و597 سماعة طبية لغير القادرين، وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار "شعبان" إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية، منذ أكثر من 15 عامًا مع أكبر شركات توريد الاجهزة التعويضة والأطراف الصناعية.

وأكد أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان، يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا.

اقرأ المزيد:

أورمان كفر الشيخ تجرى 2387 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين

"أورمان كفر الشيخ" توزع أثاث وأجهزة في مطوبس

أورمان كفر الشيخ توزع 20 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا

"أورمان كفر الشيخ" توزع أجهزة وأثاث بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا

صور.. "أورمان كفر الشيخ" توزع مساعدات على 25 أسرة متضررة من كورونا