التعليم العالي: المرحلة الثالثة للتنسيق بعد تقليل الاغتراب

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة بعد نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بحد أدنى 50% للشعبتين العلمي و الأدبي، لـ 86165 طالب وطالبة.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

"التعليم": 97.2% للطب البيطري و92.92% للهندسة

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكليات الهندسة للتنسيق توقف عند 381 درجة بنسبة 92.92 % لطلاب الشعبة الرياضية، والطب البيطري 398.5% بنسبة 97.2%، والحد الأدنى لكليات التمريض عند 349.5 درجة بنسبة 85.24%.

وكشف عبدالغفار خلال القاء كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، عن انطلاق تنسيق باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول والثاني من للثانوية العامة 2020، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بعد 16 سبتمبر.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.