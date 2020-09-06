9 آلاف طالب ينتظرهم موقع التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

يتبقى من الزمن 7 ساعات، ويغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2020، أمام الطلاب المرحلة الثانية، ووفقا لإحصائية مكتب التنسيق منذ قليل، بإجمالي عدد المسجلين الرغبات حتى الآن بالمرحلة بلغ 245 ألف طالب، ويتبقى أكثر من 9 آلاف ينتظرهم موقع التنسيق لم يسجلوا رغباتهم بالمرحلة حتى الان، من إجمالي عددها 254 ألف طالب مشكلة وبالمرحلة.

التعليم العالي: ٢٥٤ ألف إجمالي طلاب المرحلة الثانية

وناشد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب المرحلة الثانية لذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الان ، بسرعة التسجيل الرغبات قيل غلق باب موقع التنسيق .

واعلن عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 245 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد.

واوضح عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.