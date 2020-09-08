التنسيق الحضاري: "قرافة المماليك" مزار سياحي.. وضم رشيد للتراث العالمي

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الفترة القادمة ستشهد عملا متواصلا بالتعاون جهات ووزارات عدة لإعادة القاهرة الخديوية لرونقها.

وذكر في حواره مع "الوطن"، أن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، تناول العديد من النقاط المتعلقة بإعادة أحياء القاهرة الخديوية، ومنها إزالة الإشغالات، ورفع المخالفات، وتوحيد الطابع العام.

- في البداية، حدثنا عن أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي جمعكم والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟

انتهينا بالتعاون مع العديد من الجهات والوزارات والهيئات العاملة من تطوير واجهات 300 عمارة، إضافة إلى تطوير ممرات الشوارع لتصبح صالحة للمشارة في مناطق لألفى والشواربى، وبهلر، والبورصة، وسرايا الأزبكية، حيث لا يقتصر العمل على المباني، بل على تخطيط الشوارع والميادين، وللمرة الأولى سيكون هناك مسارات للمشاة، وأخرى للدراجات بالقاهرة الخديوية، كما سننهي ظاهرة الباعة الجائلين للأبد، وسيتم تنظيم عمل أسواق اليوم الواحد، وسيكون هناك سوق منظمة بكل حي، كما سننهي ظاهرة عشوائية الإعلانات وكرنفال الألوان في شرفات المباني وواجهات المحلات.

ومؤخرا بدأنا العمل بمنطقة ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، بالبدء في إخلاء المباني من الورش والمخازن التي كانت تشغل وحداتها، ورفع الإشغالات والمخالفات، من بروزات وغيرها بالمحلات وواجهات العمارات.

كما سيتم رفع كل اللافتات من المباني، وتوحيد واجهات المحلات وألوانها، وذلك بالتعاون بين عدد من الجهات في مقدمتها مستثمري المنطقة من أصحاب تلك المباني، والذين قاموا بمجهود كبير لإعادة المنطقة لرونقها، وإقناع قاطنيها بمخطط التطوير، بل وجعلهم جزءا من عملية التطوير.

- وكيف يتم إقناع قاطني تلك المحال والعقارات بالمشاركة؟

رأى أصحاب تلك المناطق بأنفسهم ما تم من تطوير بميدان التحرير، وكيف عاد ذلك بالمنفعة على سكان الميدان، وأصحاب المحال، كما انعكس على الشكل الجمالي العام وتحولت المناطق المطورة لعنصر جذب للمستثمرين والمستهلكين، وستدعم مشاركتهم الحفاظ على ما تم من تطوير واستمراريته، بعدما أصبحوا جزءا من التطوير.

نسعى لأن يكون للقاهرة الخديوية هوية بصرية خاصة بها

ما المرجع الذي تعتمدون عليه في عملية التطوير لضمان عودة تلك المباني لصورتها الأصلية؟

سبق أعمال التطوير، عملية توثيق شاملة، هي في حد ذاتها مشروع ضخم، من خلال استخدام جهاز مسح لجميع المباني بمنطقة القاهرة الخديوية، وبالعودة للمراجع والصورالتوثيقية للقاهرة الخديوية، ومقارنتها بالوضع الحالي استطعنا الوصول للشكل الاصلى لتلك المباني وألوانها ونتفق على كيفية اضائتها بما يبرز هويتها وبذلك "أصبح لدينا أرشيف لكل ما كانت عليه تلك المباني وتاريخها وتطورها ومن خلال تلك العملية، استطعنا على سبيل المثال إعادة قبة مفقودة من أحد المباني بمنطقة طلعت حرب، لتعود للقاهرة الخديوية رونقها".

سننهي ظاهرة الباعة الجائلين للأبد وستقام أسواق اليوم الواحد

- من بين ما تم مناقشته مع رئيس الوزراء، كان تطوير منطقة "قرافة المماليك".. ما آخر تطورات ذلك الملف؟

تحدثنا مع رئيس الوزراء حول، مشروعات ومقترحات التنسيق الحضاري، لتطوير المنطقة التي تحوي عددا من المباني الأثرية والمقابر والأضرحة التراثية، حيث نسعى لتحويلها لمزار سياحي، وأن يكون لها هوية بصرية خاصة بها، وأن يتم ربطها بالمنطقة المحيطة.

- وما آخر تطورات ملف الهوية البصرية للمدن المصرية والذي بدأتموه بتوحيد طلاء العمارات السكنية؟

قام الجهاز بالانتهاء من وضع حدود واشتراطات الحماية العمرانية لعدد من المدن حيث سيكون لكل مدينة تراثية طابعها الخاص، فعلى سبيل المثال: سيكون الطابع الصحراوي وعمارة الكرشيف الطينية طابع مدينة سيوة، وسيكون لرشيد طابع العمارة الإسلامية وتم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين، لإعداد ملف تسجيل رشيد على قوائم التراث العالمي، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشاريع رائدة للارتقاء بالفراغ العمراني للمدن، وللمدن الساحلية طابع مستمد من البيئة البحرية المحيطة وتراث كل مدينة.