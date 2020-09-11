11 سبتمبر ليس فقط تفجيرات أمريكا.. حصار وبركان وقصف وحرب عالمية

لم تكن تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، هي فقط أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 11 سبتمبر، إذ تبين أن هذا اليوم كان شاهدا على أحداث جسام في أعوام مختلفة، منها حصار وحرب وبركان وقصف واعتقال المجاهد الليبي عمر المختار وسقوط رافعة الحرم المكي.

ومن المعروف أن أحداث 11 سبتمبر هي مجموعة من الهجمات شهدتها الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر 2001، وفيهِ توجهت أربع طائرات نقل مدني تجارية لتصطدم بأهداف محددة، وقد نجحت في ذلك ثلاث منها.

تمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة الدولية الواقعة بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية، وسببت هذه الأحداث 2997 قتيلا و24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة، ولم تفلح الاحتياطات التي أمر باتخاذها دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الامريكي، حينها، في صد هجمات الطائرات على البرجين ووُجهت انتقادات شديدة لمسؤوليها الأمنيين.

القبض على عمر المختار.. وسقوط رافعة الحرم المكي

وفيما يلي رصد لأبرز الأحداث الذي شهدها 11 سبتمبر مؤخرة بالأعوام من الأقدم إلى الأحدث:

1118 - حصار الصليبيين لمدينة صور وهزيمة الفاطميين والسلاجقة أمام الصليبيين واستيلاء الفرنج على المدينة.

1840 - بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك الشام.

1926 - بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

1930 - بركان سترومبولي بجزيرة صقلية يثور ويلقي بحمم بركانية تصل إلى طنين، وكانت تلك هي أكثر ثوراته تدميرًا على امتداد تاريخه المسجل.

1931 - الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب ينزف دمًا.

1941 - ألمانيا النازية تعلن الحرب على الولايات المتحدة

2001 - هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

2015 - سقوط رافعة في الحرم المكي نتيجة العواصف الرعدية الشديدة التي ضربت مكة، والدفاع المدني السعودي يعلن مقتل 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين نتيجة ذلك.