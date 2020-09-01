لحظات فارقة في سبتمبر.. إلغاء الباشاوية وإعدام المختار وحروب هزت العالم

شهد شهر سبتمبر أحداثا تاريخية سواء داخلية في مصر أو على المستوى العالمي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إلغاء الباشاوية في مصر وإعدام الزعيم الليبي التاريخي عمر المختار، وتفجير برجي مركز التجارة العالمي وسقوط رافعة الحرم المكي، وتكنولوجيا تأسيس محرك البحث جوجل الذي ساهم في الحصول على معلومات هذا التقرير.

الحرب العالمية الثانية

بدأت فى الأول من سبتمبر من عام 1939، وانتهت فى سبتمبر أيضاً ولكن في الثاني من سبتمبر عام 1945، وشاركت الغالبية العظمى من دول العالم في هذه الحرب، وأسفرت عن سقوط الملايين من الأرواح والخسائر.

تأسيس جوجل

في 4 سبتمبر من العام 1998، تم تأسيس جوجل من قبل عالم الحاسوب لورنس إدوارد بايج بالاشتراك مع سيرجي برين ليكون من أهم وأشهر محركات البحث على الإطلاق، ويقع المقر الرئيسي له في ولاية «ماونتن فيو» بالولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم «جوجل بليكس».

إلغاء الباشاوية

وفي يوم 4 سبتمبر عام 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بإلغاء جميع الألقاب الرسمية التي عرفتها مصر قبل ثورة 1952 وكان كل لقب يعني الحصول على امتيازات بعينها، كما أصبحت مجال تنافس بين العائلات للحصول على لقب من تلك الألقاب.

وصدر الأمر الملكي رقم (3) في 4 يناير سنة 1923 بأنشاء خمس رتب مدنية وهي "الرياسة، والامتياز، والباشوية، والبكاوية من الدرجة الأولى، والبكاوية من الدرجة الثانية.

11 سبتمبر

أحداث 11 سبتمبر 2001 هي مجموعة من الهجمات شهدتها الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء وفيهِ توجهت أربع طائرات نقل مدني تجارية لتصطدم بأهداف محددة، ونجحت في ذلك ثلاث منها، وتمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة الدولية الواقعة بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، وسببت هذه الأحداث 2973 قتيلًا و24 مفقودًا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.

سقوط رافعة الحرم

وقعت حادثة سقوط آلة رافعة في الحرم المكي الساعة 5:10 مساءً يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية، وخلفت هذه الحادثة أكثر من 108 قتلى وحوالي 238 جريحاً حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.

وأشارت العديد من المواقع الإخبارية أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة، وتزامنت هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع.

إعدام عمر المختار

أعدم المجاهد الليبي الراحل عمر المختار، الذي كان يقاوم الاحتلال الإيطالي لليبيا، في صباح اليوم التالي للمحاكمة الأربعاء في 16 سبتمبر 1931، وأُحضر 20 ألف من الأهالي وجميع المُعتقلين السياسيين خصيصًا من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم.

وأُحضر المُختار مُكبَّل الأيادي وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا سُلَّم إلى الجلّاد، وسار إلى منصة الإعدام وهو ينطق الشهادتين، وقيل عن بعض الناس الذين كان على مقربة منه انه كان يؤذن في صوت خافت آذان الصلاة عندما صعد إلى الحبل، والبعض قال أنه تمتم بالآية القرآنية: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، وبعد دقائق كان قد عُلّق على المشنقة وفارق الحياة.

يوم الدستور

ويُحتفَل بيوم المواطنة ويوم الدستور في الولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر، كما يتمتع الأمريكيون بيوم عطلة يسمى يوم العمال؛ وذلك في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر، ويحتفل المكسيكيون ومعهم كثير من الأمريكيين من ذوي الأصل المكسيكي بيومي الاستقلال في 15 و16 من سبتمبر.

فك رموز حجر رشيد

في 27 من سبتمبر من عام 1822 نجح عالم المصريات الفرنسى شامبليون في فك الرموز الهيروغليفية من حجر رشيد، والذي كان بمثابة مفتاح العالم للتعرف على الحضارة المصرية القديمة التي ظلت مجهولة إلى أن جرى اكتشاف حروفها حتى يجري قراءتها والتعرف على محتواها.