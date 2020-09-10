تحريات الاعتداء على معاقة بحلوان: سائق اقتحم منزلها وواقعها كرها

كشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة اعتداء شاب على فتاه معاقة ذهنية داخل منزلها بعزبة الوالدة بمنطقة حلوان، عن أنّ الفتاه تبلغ من العمر 17 عاما، وتقيم ووالدتها في شقة بالمنطقة.

وأضافت التحريات أنّ الطفلة تعاني من إعاقة ذهنية، بينما تعمل والدتها في بيع الخضراوات بالسوق، وكانت تتركها في المنزل وتخرج للعمل في السوق يوميا.

وأوضحت التحريات، أنّ المتهم (23 عاما)، يعمل سائق توك توك، واستغل خروج والدة الفتاة للسوق ووجود الفتاه بمفردها، وصعد إلى الشقة وطرق الباب، وحين فتحت له الفتاه دفعها لداخل الشقة وأغلق الباب واعتدى عليها كرها وهرب.

وتابعت التحريات أنّه بعد عودة الأم من عملها في السوق، شاهدت ملابس ابنتها ممزقة، وحين سألتها أخبرت والدتها بما حدث له، وحررت والدتها محضرا في قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال الجيران وتفريغ كاميرات المراقبة، تبيّن دخول الشاب إلى منزل المجني عليها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بالمجني عليها تعرفت عليه، وعرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل يفيد بأنّ مجهولا اغتصب ابنتها (17 عاما)، بعد أن جردها من ملابسها وكتم أنفاسها، وفر هاربا بعد فقدانها الوعي.

وجرى تشكيل فريق بحث وتحر للتأكد من صحة البلاغ، وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك يدعى "أ. م. م" سائق توك توك، وجرى ضبطه.