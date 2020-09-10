الداخلية توفد مأمورية لتجديد بطاقة الرقم القومي لمسنة بمعهد الأورام

اتجهت مأمورية من إدارة حقوق الإنسان والأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إلى المعهد القومي للأورام، لتجديد بطاقة الرقم القومي لمسنة تعاني من ورم سرطاني بالفك، عقب استقبال منظومة الشكاوى الحكومية لطلب معاونتها في تلقى الخدمة الطبية.

وجرى التنسيق مع المعهد القومي للأورام، للعرض علي استشاري جراحة أورام الفك، الذي قرر ضرورة إجراء جراحة لاستئصال الورم وإعادة بناء الفك، ولدى استكمال الإجراءات اللازمة تبين انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي التي تحملها السيدة.

وبعرض الأمر على اللواء مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان لتيسير سبل تجديد بطاقة الرقم القومي، أفاد بأنّ اللوا محمود توفيق وزير الداخلية، وجّه بإيفاد مأمورية فورا لإتمام عملية تجديد بطاقة الرقم القومي للمواطنة داخل المعهد القومي للأورام، حيث يجري المختصون بالمعهد الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنّ التحرك السريع من وزارة الداخلية يعد نموذجا لجهود الوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين التي تتلقاها أو ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والجهود الأساسية للوزارة في التعامل مع الشكاوى المتنوعة لتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، خاصة ذات البعد الإنساني، واتساقا مع المبادرات الرئاسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.