قطاع السجون يستجيب لـ 7 من نزلاء سجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم

إستمراراً لسياسة وزارة الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعاده تأهيل النزلاء لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.. فقد إستجاب قطاع السجون للإلتماس المقدم من عدد ( ٧ ) من النزلاء بسجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء وتمت الزيارة بسجن القناطر رجال.

وذلك مع مراعاة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والإلتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.