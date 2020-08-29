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محمود مسلم

قطاع السجون يستجيب لـ 7 من نزلاء سجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم

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الوطن
10:54 ص | السبت 29 أغسطس 2020
جانب من زيارات النزلاء

جانب من زيارات النزلاء

 إستمراراً لسياسة وزارة الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعاده تأهيل النزلاء لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.. فقد إستجاب قطاع السجون للإلتماس المقدم من عدد ( ٧ ) من النزلاء بسجن القناطر رجال بزيارة زوجاتهم وأمهاتهم نزيلات سجن القناطر نساء وتمت الزيارة بسجن القناطر رجال.

وذلك مع مراعاة إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والإلتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة بينهم.

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون.

 

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