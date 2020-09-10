هوندا تبدأ في تسليم "سيفيك تايب آر" 2021 للتجار

أعلنت شركة هوندا عن بدء وصول سيفيك تايب آر 2021 إلى التجار، ومنذ ظهورها لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2017، حصلت على إشادة من وسائل الإعلام ومُلاكها على حد سواء.

يرفع طراز الإصدار المحدود الجديد من أداء Type R بشكل أكبر، مع انخفاض في الوزن، وتحسين المناورة، وطلاء Phoenix Yellow الحصري اللافت للنظر.

سيأتي الإصدار المحدود من طراز 2021 Type R بلون أصفر فينيكس حصري، مع طلاء أسود لامع على السقف وأغطية مرايا خارجية وفتحة سحب على غطاء المحرك، إلى جانب شارة سيفيك من الكروم الداكن على الفتحة الخلفية.

في الداخل، يحتوي كل إصدار محدود على لوحة مرقمة خاصة على الكونسول المركزي تحدد رقم التصميم الخاص به.

يحمل الإصداران المحدودان من نوع 2021 Civic Type R و Type R، التحديثات العديدة التي تم إجراؤها على طراز 2020 Type R ، بما في ذلك التصميم الخارجي المحدث الأمامي والخلفي، وفتحة أكبر للشبكة والمبرد لتحسين تبريد المحرك.

بالإضافة إلى بعض من تقنيات السلامة والمساعدة للسائق كمعدات قياسية، بما في ذلك نظام فرامل تخفيف الاصطدام مع تحذير الاصطدام الأمامي، وتحذير مغادرة المسار، ومساعدة الحفاظ على المسار.

تستمد 2021 Civic Type R و Type R Limited Edition القوة من نفس المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر بحقن مباشر وشاحن توربيني، الذي يولد قوة 306 حصانًا، مع توفير الطاقة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي بست سرعات بنسبة متقاربة.

يسمح كلا الطرازين من النوع R للسائقين بالاختيار بين ثلاثة أوضاع للقيادة - Comfort و Sport و + R.