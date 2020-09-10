"الهجرة" توضح شروط السفر للسياحة والدراسة والعمل بالخارج.. تفاصيل

قدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد من النصائح والإرشادات للمصريين في حالة السفر إلى السياحة أو العمل أو الدراسة، مؤكدة على أن يقوم المسافر بتحديد أهدافه للسفر وأفكاره ومعرفة الدوافع للسفر، وجمع المعلومات الكافية قبل السفر، وطرق الهجرة الآمنة.

ويرصد التقرير التالي كيفية التعامل مع السفارات والتقديم للسفر:

السفر للسياحة

- الحصول علي تاشيرة البلد المراد الذهاب اليها، مع العلم أن تأشيرة السياحة تكون مدتها محددة حسب قوانين كل دولة وغير مسموح باختراق المدة المحددة في التاشيرة، لأنه سيتم تحويل المسافر إلى مهاجر غير شرعي ويتم الترحيل أو الحبس.

- يوجد شروط ونظم لابد من اتباعها تتبعها حال التقديم علي التاشيرة وتتواجد في موقع السفارة أو في مقر السفارة.

السفر للدراسة

- يوجد شرط أساسي لقبول الطالب، هو المعرفة الجيدة للغة البلد المسافر اليها.

- شروط وطرق تقديم في السفارة والتي توجد على موقع السفارة على الانترنت أو في مقرات السفارة نفسها، وممكن التواصل من خلال التليفون عن طريق خدمة الخط الساخن.

السفر للعمل

- لكي يتم التقدم للحصول علي تأشيرة عمل في سفارة أي دولة، لابد من توضيح طلب التأشيرة، وما نوع العمل؟ "مستقل أم موسمي أم دائم؟، ولكل دولة شروط ونظم.

خلي بالك..

يجب أن تحصل على عقد عمل صحيح ومعرفة للغة البلد المراد السفر اليها، على الأقل مستوى متوسط، ولابد أن تكون حاصل على مهنة وشهادة خبرة في مهنتك "لو انت داخل البلد على أساس انك عامل تابع لشركة أو شخص آخر".

وحال تعرض أي مصري لأى مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم بالخارج، يمكن أن يحصل على حقوقه بالطرق القانونية، وفقا لما يلي:

- إذا كان التمثيل القنصلي المصري قريب من مقر إقامتك بالبلد التى تقطن بها بالخارج، فعليك أولا الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.

- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلى بعيدا عن مقر إقامتك.

- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج تواصل مع مكتب التمثيل العمالى هناك.

- التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

- التواصل بوزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية:

من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "02)33036436"، والفاكس: 33036437، وعلى الإيميلEmail : Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

- يتلقى الخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة كافة الاتصالات للمصريين بالخارج، من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

- خط الشكاوى لوزارة الهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة، ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانوني للمصريين بالخارج.