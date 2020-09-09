وزيرة الهجرة: تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم "مراكب النجاة"

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من جهود في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة إلى أنه فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وتكليفه للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، عكفت الوزارة على وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة، بحيث تتضمن توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة: أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، وكانت البداية في نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

كما نوّهت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن تنفيذ المبادرة بدأ بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هي: الفيوم، والبحيرة، والغربية، تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وفي هذا الصدد تم عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات وبلغ عددهم 20 ألف فرد.

كما تم زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات بهدف دعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع، بالإضافة للمشاركة في افتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الذي أنشأته وزارة القوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تدريب الشباب.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن محاور تنفيذ المبادرة بالمحافظات شملت عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، نجحت في الوصول إلى ٣ ملايين مواطن في 3 محافظات، وكذلك تدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من ١٠٠٠ شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الـ TVET.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لم يتوقف خلال انتشار جائحة كورونا، وتم التعامل مع هذه المرحلة وفق طبيعتها وما تتطلبه من أدوات مع مراعاة ضرورة الحفاظ على تحقيق أفضل النتائج، مشيرة إلى قيام فريق عمل وزارة الهجرة بمواصلة التعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر ووزارة التربية والتعليم، لتقديم دورات توعية وتثقيف لعدد من الميسرات في المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات.

كذلك تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ويستهدف بالمرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وكذلك ريادة الأعمال بذلك القطاع في ضوء تغيرات سوق العمل والاستجابة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، ومن المخطط توسيع نطاق المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية.

وفي السياق نفسه، أشارت وزيرة الهجرة للحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" لتلعب دورا بديلا عن الزيارات الميدانية، التي توقفت نظرا لتفشي جائحة كورونا في تلك الفترة، حيث أنتجت الوزارة أغنية رسمية للمبادرة، بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية والقوات البحرية المصرية ووزارة الداخلية، حققت مشاهدة تجاوزت ٢٠ مليونا خلال شهر، كما تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة سيتم إذاعتها، بجانب إطلاق صفحات بعنوان "المبادرة الرئاسية .. مراكب النجاة" على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لما يزيد على ١٠ ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالي 5000 مطبوعة خاصة بالمبادرة.

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الاجتماع، الخطة المستقبلية لاستكمال تنفيذ أهداف مبادرة "مراكب النجاة"، ومنها استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعاودة الزيارات الميدانية في باقي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والبالغ عددها 14 محافظة بواقع 5 قرى لكل محافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إتمام إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويستهدف إنشاؤه عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني, وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة إلى أنه جار حاليا تجهيز مقر المركز وكافة برامج العمل والموقع الإلكتروني للمركز.