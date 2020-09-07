نبيلة مكرم تدعو الدارسين بالخارج للتواصل مع الهجرة لمساعدة بلدهم

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطلبة الدارسين بالخارج إلى التواصل مع وزارة الهجرة، لتنظيم فترة تدريب internship لهم وقت تواجدهم فى مصر فى مجال تخصصاتهم، حتي يفيدوا بلدهم بالعلم الذي درسوه بالخارج.

وأكدت نبيلة مكرم في تصريح لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه في الوقت الذي يتعرف فيه الطلبة الدارسون بالخارج علي انجازات بلدهم مصر، طلبوا تقديم المساعدة بتخصصات دراستهم، مشيرة إلى أنها وعدتهم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.

ودعت وزيرة الهجرة كل أبناء مصر من الشباب والفتيات الدارسين بالخارج، والمتواجدين في مصر حتى بدء الدراسة بجامعاتهم التواصل مع فريق الوزارة للمشاركة في برامجنا:

‏Yosrabdelbary@gmail.com‏Gina.nassif@hotmail.com

وتأتي زيارة وفد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج المتواجدين بمصر حاليا، للتعرف علي بلدهم وحجم الإنجازات، التي نظمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعريف أبنائنا بالخارج بفرص التعليم العالي في مصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي.