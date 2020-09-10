ببرامج صحية ورياضية جديدة.. ننشر خريطة إذاعة "إينرجي"
كتب:
أحمد حسين صوان
12:21 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
إينرجي
أعلنت إذاعة إينرجي 92.1، عن ضمها برنامج جديد على خريطتها هذا الشهر، يهتم بالصحة باسم "سلامتك على إينرجي" تقدمه الطبيبة نورهان قنديل من الأحد إلى الأربعاء في تمام الثانية ظهرًا، يساعد البرنامج المستمعين في المحافظة على صحتهم خصوصًا في ظل الظروف التي تواجه الجميع في أعقاب أزمة كورونا.
كما عادت عدة برامج بمواسم جديدة، أهمها البرنامج الرياضي "في التمانيات" والذي يقدمه محمد عبد الوهاب "هوبا" كل اثنين وتلاثاء من 7 إلى 8 مساء، وبرنامج يارا العشري "في الخلاصة"، والذي تقدمه كل يوم أحد من 7 إلى 9 مساء.
يذكر أن يارا، هي إحدى المستمعات لإينرجي وهي الفائزة بمسابقة "بينك مايك" والتي أقامتها إذاعة إينرجي العام الماضي لاختيار مذيعة لبرنامج جديد من مستمعي الإذاعة.
ويبدأ البرنامج النفسي "صديق القطر" موسم جديد بداية من الأسبوع المقبل، ويواصل الطبيب النفسي والذي اختارت الإذاعة عدم الإفصاح عن هويته على مدار ساعتين التواصل مع المستعمين مساء كل سبت وثلاثاء من الثانية عشرً ليلاً وحتى الثانية صباحا.
ويستمر مروان يونس، بعد تحقيقه النجاح في برنامج «بجد ع الردايو» في تقديم برنامج كل خميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يواصل وائل منصور وسارة المنذر تقديم برنامجهم «عيشها بإينرجي»، من السبت للاأربعاء، على مدار ساعتين من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً.
ويستكمل باسم كميل تقديم برنامجه «فول 92.1» على مدار ساعتين في تمام الساعة الثالثة عصرا من السبت للاأربعاء، كما يواصل المذيع صبري زكي تقديم برنامجه «أخرة صبري»، مساء كل خميس من العاشرة وحتي الثانية عشر مساءً، وتقديم برنامجه «قول ياكبير»، من الأحد للأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.