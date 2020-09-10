ببرامج صحية ورياضية جديدة.. ننشر خريطة إذاعة "إينرجي"

أعلنت إذاعة إينرجي 92.1، عن ضمها برنامج جديد على خريطتها هذا الشهر، يهتم بالصحة باسم "سلامتك على إينرجي" تقدمه الطبيبة نورهان قنديل من الأحد إلى الأربعاء في تمام الثانية ظهرًا، يساعد البرنامج المستمعين في المحافظة على صحتهم خصوصًا في ظل الظروف التي تواجه الجميع في أعقاب أزمة كورونا.

كما عادت عدة برامج بمواسم جديدة، أهمها البرنامج الرياضي "في التمانيات" والذي يقدمه محمد عبد الوهاب "هوبا" كل اثنين وتلاثاء من 7 إلى 8 مساء، وبرنامج يارا العشري "في الخلاصة"، والذي تقدمه كل يوم أحد من 7 إلى 9 مساء.

يذكر أن يارا، هي إحدى المستمعات لإينرجي وهي الفائزة بمسابقة "بينك مايك" والتي أقامتها إذاعة إينرجي العام الماضي لاختيار مذيعة لبرنامج جديد من مستمعي الإذاعة.

ويبدأ البرنامج النفسي "صديق القطر" موسم جديد بداية من الأسبوع المقبل، ويواصل الطبيب النفسي والذي اختارت الإذاعة عدم الإفصاح عن هويته على مدار ساعتين التواصل مع المستعمين مساء كل سبت وثلاثاء من الثانية عشرً ليلاً وحتى الثانية صباحا.

ويستمر مروان يونس، بعد تحقيقه النجاح في برنامج «بجد ع الردايو» في تقديم برنامج كل خميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يواصل وائل منصور وسارة المنذر تقديم برنامجهم «عيشها بإينرجي»، من السبت للاأربعاء، على مدار ساعتين من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً.

ويستكمل باسم كميل تقديم برنامجه «فول 92.1» على مدار ساعتين في تمام الساعة الثالثة عصرا من السبت للاأربعاء، كما يواصل المذيع صبري زكي تقديم برنامجه «أخرة صبري»، مساء كل خميس من العاشرة وحتي الثانية عشر مساءً، وتقديم برنامجه «قول ياكبير»، من الأحد للأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.