زايد: تطبيق نظام إلكتروني لمعرفة التلاميذ المصاب أولياء أمورهم بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الحكومة صممت نظامًا إلكترونيًا للربط بين المدارس والوحدات الصحية والإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومعرفة المدارس التي تحتوي على تلاميذ أصيب أولياء أمورهم بفيروس كورونا.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي، أنه سيجري تحليل بيانات غياب الطلاب، كما سيجري أيضًا إصدار إرشادات خاصة بالطلاب والمدرسين وباص المدرسة والفصل والأهالي وغيرها من التفاصيل الدقيقة.

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ووجهت زايد الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليمن باسم الوزارة على إتاحة محتوى بنك المعرفة وجهوده في تحسين العملية التعليمية، كما وجهت الشكر أيضًا للعاملين بقطاع الصحة في مصر على عطائهم، معربة عن فخرها بكونها واحدة منهم: "أتوقع عطاءً أكبر منهم في الفترة المقبلة حفاظًا على الصحة العامة وصحة الأطفال".