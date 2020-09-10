تحريات حبس مدرب بتهمة هتك عرض 3 أطفال: صورهم في أوضاع مخلة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حلوان، عن تفاصيل اتهام مدرب كرة قدم في دائرة القسم، بهتك عرض 3 أطفال من المتدربين لديه، أثناء وجودهم معه بمفردهم داخل النادي، وتصويرهم في أوضاع مخلة أثناء هتك عرضهم.

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بتعرض 3 من أطفال لهتك العرض من قبل "م. ع" (33 عاما)، مدرب كرة قدم، حال وجود الأطفال بمفردهم معه في النادي.

وأضافت التحريات أنّ المدرب المتهم له ميول جنسية شاذة، وسبق اتهامه في قضية مماثلة من قبل.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالتحفظ على هاتفه تبيّن وجود العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمتهم، أثناء هتك عرض بعض الأطفال الذين يدربهم.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الأطفال على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضهم لهتك العرض من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي، لبيان ما لحق بهم من اعتداء جنسي وكيفية حدوثه، وقررت النيابة عرض الصور ومقاطع الفيديو على لجنة فنية لفحصها.