"صبي" يروي تفاصيل جريمة هتك عرض طفل بشبرا: بنقلد الأفلام الإباحية

"أبويا وأمي منفصلين ومحدش بياخد باله مني، كنت بتفرج على أفلام إباحية، وقررت أجرب مع جاري اللي أصغر مني أنا وصاحبي وصورناه فيديو".. بهذه الكلمات روى صبي لم يتجاوز عمره 15 عاماً تفاصيل استدراج طفل 8 سنوات والاعتداء عليه جنسيًا وتصويره.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت عرض الضحية على الطب الشرعي للكشف عليه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

أنا عايش وحيد وأبويا وأمي مطلقين

اسمي "م.ع"، طالب، أعيش بمفردي في شقة والدتي بسبب عدم تواجدها واهتمامها بالعمل، تعرفت على بعض أصدقائي في المنطقة وتعلمت مشاهدة الأفلام الإباحية، كنت أحضر صديقي (المتهم الثاني) يشاهد الأفلام الإباحية معي في الشقة من خلال شبكة الانترنت".

علاقة شاذة

وقال المتهم في اعترافته أمام المباحث: "كنت أشاهد الأفلام الجنسية وشاهدت بعض الأفلام لصبية في علاقه شاذة، فقررت استدراج جاري الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، واتفقت مع صديقي على تصويره فيديو.

تعالى شوف فيلم أجنبي

يكمل المتهم اعترافته: "شاهدت المجني عليه خارج منزلي وطلبت منه الحضور إلى شقتنا لمشاهدة أفلام أجنبية جديدة ومعنا المتهم الثاني، وبعد دخولنا ومشاهدة الأفلام قمت بتوثيقه بالحبال واعتديت عليه جنسيًا ثم صورناه فيديو وهددنا بفضحه على الانترنت.

وشهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة بشعة، حيث أقدم طفلان عمرهما 15، و14 عامًا، على هتك عرض زميلهما وتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما، وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين.

ونُقل المجني عليه للمستشفى، وأُلقي القبض على المتهميّن، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاهدتهما للأفلام الإباحية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا من شخص يدعى "ح"، يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريًا داخل شقة بشبرا الخيمة، وتركه في حالة إعياء شديدة.

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، فجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمين، وهما "م"، 15 عامًا، و"ج"، 14 عامًا.

وحُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، والذي أكد في تقريره وجود اعتداء جنسي عنيف، وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما أنه قام باستدراج المجني عليه داخل شقته ليمارسا الجنس معه من أجل المتعة فقط، وأكد أن والديه منفصلان منذ فترة، وأنه يسكن مع والدته والتي تغيب عن المنزل لفترات طويلة، ومن ثم يشعر كثيرًا بالملل، ما يجعله يشاهد مقاطع جنسية من خلال الانترنت، وهذا ما جعله يفكر كثيرًا في تقليد تلك المشاهد على الطبيعة.

وأكد أنه وصديقه قاما بممارسة الجنس مع المجني عليه بعد توثيقه بالحبال، ثم قاما بتصويره عاريًا، وتهديده بالفضيحة لكي لا يبلغ عن الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.