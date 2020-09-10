تفاصيل المزاد العلني لبيع 25 محلًا وورشة ووحدة إدارية بدمياط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، إجراء مزاد للبيع 6 محلات وصيدلية في دمياط بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح بين 20 إلى 40 م 2 بسوق المجاورة 33 بالحى السادس، و3 وحدات إدارية بسوق المجاورة 33 حى 6 وغرب الجامعة بمساحات تتراوح من 50 إلى 56 متر، غرب جامعة دمياط الجديدة سكن مصر، في جلسة 2020/10/4 م.

وأضافت الهيئة في بيان الها، اليوم، أنه من المقرر إجراء مزاد لبيع 15 ورشة وكافتيريا بمجمع الورش جنوب حي 4 بمساحات تتراوح بين 21 مترًا إلى 58 مترًا بمجمع الورش جنوب الحي الرابع بجلسة 5 أكتوبر المقبل، ومن المقرر إجراء مزاد لبيع 10 محلات بالمجاورة 27 بالحي 5 والمجاورة 4 بمساحات تتراوح بين 13 إلى 37 مترًا بجلسة 2 نوفمبر المقبل.

واشترطت الهيئة في المتقدمين شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة نظير سداد 299 جنيهًا لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو ورشة أو كافيتريا مع سداد مبلغ تأمين دخول المزاد 10000 جنيه لكل وحدة و 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية أو ورشة أو كافيتريا في موعد غايته جلسة المزاد مع توفير نظم تقسيط ميسرة كما يتاح للراغبين المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.