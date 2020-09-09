ننشر الأسعار الجديدة لرسوم التصالح على مخالفات البناء في دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا، اليوم، بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٥٠٪ بحسب المناطق، مع مراعاة البعديم الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقالت "المحافظ" إن تحديد رسوم التصالح ستجري بعد مراعاة كافة الأوضاع وأهمها البعد الاجتماعي، نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية إلا أن أوضاع قاطنيها قد تمنعهم من تحمل دفع رسوم التصالح، كما ناشدت المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى ١٥ سبتمبر الجاري.

وفيما يلى بيان مفصل بالقيم التى تم تحديدها للتصالح فى بعض مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية وذلك بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.