"محافظ دمياط" تتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال تطوير كورنيش النيل، خلال جولة لها، اليوم رافقها حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة البرجولات والمقاعد وسور الكورنيش و بلاطات الإنترلوك و تشجير المنطقة بالإضافة إلى رصف الطريق في الإتجاهين وصيانة أعمدة الإنارة و بالوعات صرف مياه الأمطار.

وأبدت المحافظ عددًا من الملاحظات مؤكدة على مُنفذى المشروع ضرورة إدراج صيانة الأعمدة الديكورية بميدان الشهابية ضمن تلك الأعمال، كما وجهت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إلى حصر المعديات تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير لها وفقًا لنموذج موحد لتنسيق المنطقة حضارياً.