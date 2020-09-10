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سفير مصر بـ"جوبا": وصول 3 طائرات مساعدات لدعم الأشقاء في جنوب السودان

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بسمة عبدالستار
04:30 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
مساعدات مصرية للسودان

مساعدات مصرية للسودان

كشف السفير محمد منصور، سفير مصر في جنوب السودان، تفاصيل زيارة وزير الري المصري إلى جنوب السودان، وأبرز ما تم مناقشته، موضحًا أن الوزير وصل إلى جوبا يوم الثلاثاء، وأجرى لقاءات مكثفة، وستمتد حتى غدًا الجمعة.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، إن الزيارة تتضمن الدعم المصري لجنوب السودان، وسبل تحقيق المنافع المشتركة.

وأوضح أن هناك 3 طائرات مساعدات مصرية وصلت لدعم الأشقاء في جنوب السودان، لمواجهة الأضرار التي لحقتهم وشملت مستلزمات إغاثة وإعاشة وأدوية، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم مساعدات.

وذكر أن المساعدات المصرية، لاقت شكر كبير من الدوائر الرسمية في جنوب السودان، مشيرًا إلى أن هذه الفيضانات سنوية، وأثرت العام الماضي على مليون مواطن.

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