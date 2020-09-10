نائب السويس: قرارات الحكومة بشأن إجراءات قانون التصالح "عاقلة"

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة في الإجراءات المتعلقة بقانون التصالح في المحافظات "عاقلة"، وتستحق الإشادة.

وأضاف النائب فى بيان له: "أحسن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة فى استجابتها لمد الفترة الزمنية للتصالح بمخالفات البناء، كذلك وقف إجراءات الهدم وامتداد عمليات التحصيل عن طريق الاقساط تسهيلاً للمواطنين بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات للتصالح".

وتابع، "أن الرشادة فى تحسين القرارات من قبل الحكومة واعادة النظر وتحسين الاجراءات التنفيذية، يؤكد على مدى الاهتمام والحرص على سلامة المواطنين وتأمين السلم الاجتماعي والجبهة الداخلية، خصوصا ونحن فى مواجهة وحرب على الإرهاب والفساد ومتغيرات اقليمية غير مستقرة تهدد السلم والأمن الإقليمي".

واختتم النائب: "وأذ نحيي الدكتور مصطفي مدبولي على تلك الرشادة والاستجابة لما أعلنته اعضاء لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، ونأمل أن يمتد الأمر إلى الاستماع دوما للرأي الآخر، وتأكيد الحوار المجتمعي الذي سوف ينتصر لصالح بلادنا والمصريين ومن أجل التعددية التى تستهدف المصلحة العامة، ونأمل أن نراها فى البرلمان القادم وبضرورة تواجد المجالس الشعبية المحلية التى أصبح وجودها ضرورة للمشاركة في البناء والتنمية".