وزيرة البيئة: نأمل تجميع 90 % من قش الأرز المزروع

تفقدت اليوم الخميس الدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة عدداً من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية ، المدعومة من قبل وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالى، وذلك فى إطار متابعة سيرعمل منظومة "مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٠" ، من أعمال تجميع وفرم وكبس لقش الأرز، مرافقاً لها المهندسة لبنى عبد العزيز نائب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من قيادات الوزارة.

والتقت "وزيرة البيئة" خلال جولتها التفقدية عدداً من متعهدى تجميع قش الأرز بمنطقتي أبو حماد والغورانه، حيث تعرفت منهم على سير أعمال فرم وكبس القش لهذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التى وفرتها الوزارة للمتعهدين ، كما استمعت إلى المشاكل البيئية التى تواجههم فى المحافظة واعدة إياهم بالعمل على إيجاد حلول لها،مجيبة على استفسارات بعض المزارعين بخصوص رفع الوزارة للدعم المقدم هذا العام للفلاح.

وأوضحت أن الهدف من تقديم الدعم فى السنوات الماضية كان لتحفيز الفلاح على تجميع قش الأرز وتعريفه بأهميته الإقتصادية ،وهوالأمر الذي تحقق، وأصبح سلعة لها قيمة إقتصادية تحقق ربح للفلاح.

وأشادت وزيرة البيئة خلال الجولة بالإقبال الكبير للأفراد على العمل فى جمع وكبس قش الأرز، معربةً عن سعادتها بوجود سيدات لأول مرة فى هذا المجال، الأمر الذي يعكس ادراك المزراعين والمواطنين للأهمية الإقتصادية لقش الأرز.

وأشارت إلى أن الوزارة نفذت حوالى ٩٥٠ ندوة توعية بيئية بكافة محافظات المنظومة رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها فرق العمل نتيجة لفيروس كورونا المستجد ،حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات توعوية استباقية قبل بدء الموسم بشهرين للتعريف بالفوائد الاقتصادية، لاستغلال قش الأرز وتوجيه الراغبين فى فتح مواقع لتجميع وكبس القش او تأجير معدات.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم تجميع ما يقرب من ثلاثة الاف طن قش أرز بالشرقية منذ بداية المنظومة فى اوائل الشهر الجارى معربة عن أملها فى الوصول إلى تجميع نسبة ٩٠% من ما تم زراعته من الأرز هذا العام.

وأوضحت أن وزارة البيئة انتهت من وضع استراتيجية المخلفات الزراعية الأخرى كحطب الذرة ومخلفات النخيل وذلك من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.