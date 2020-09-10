نائب: وقف تدخلات تركيا وإيران بالمنطقة يمهد للقضاء على الإرهاب

أشاد الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، بتحرك الجامعة العربية لوقف التدخلات التركية والإيرانية في المنطقة العربية، قائلًا إنها خطوة مهمة للقضاء على الإرهاب.

وأوضح النائب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان له منذ قليل، أن الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول العربية، تعمل علي تقويض السلام، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن تركيا نقلت خلال السنوات الماضية آلاف المرتزقة والإرهابيين إلى الأراضي العربية سواءً بليبيا أو سوريا، وأمدتهم بالأسلحة، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي

كما رحب النائب بتكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، وبتشكيل اللجنة العربية الوزارية بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تتكون من مصر رئيسًا، وعضوية كل من الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة، وذلك لمتابعة التدخلات التركية في الشؤون العربية ورفع توصياتها للمجلس الوزاري.

وأوضح النائب، أن الاستراتيجية العربية الموحدة في التعامل مع تركيا، والتي قام البرلمان العربي بإعدادها، تمثل خطوة مهمة يمكن البناء عليها لمواجهة التدخلات التركية.

من جهة أخرى، ثمن النائب عبد الرحيم علي رفض اللجنة الوزارية العربية الرباعية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة العربية، التدخلات الإيرانية بالمنطقة ودعوة طهران إلى الكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف دعم وكلائها في المنطقة، وإثارتها للنعرات الطائفية، ما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية.