البترول: الدولة ما زالت تدعم البوتاجاز والاستهلاك انخفض 5% العام الماضي

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الدولة ما زالت تدعم "البوتاجاز" حتى الآن، وكشف الملا في بيان اليوم أن العام المالى٢٠١٩/٢٠٢٠ شهد مجددًا استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محليًا بنسبة تصل إلى ٥ر٥٪ مقارنة بالعام السابق عليه.

وأرجع هذا الانخفاض إلي انطلاق المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز، الذي أسهم فى تقليص فاتورة دعم الدولة للبوتاجاز، لافتاً إلى أن استقرار سوق البوتاجاز خلال السنوات الأخيرة كان أحد ثمار الجهود المنفذة خلال السنوات الست الماضية لرفع كفاءة منظومة توفير هذه السلعة الحيوية وتأمينها بيسر للمستهلكين.

وأكد الملا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لرفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية و التوسع في خطوط الشبكة بما يحقق مرونة نقل و توفير الإمدادات البترولية لجميع أنحاء البلاد، فضلًا عن الحد من مخاطر النقل البرى باللوارى، لافتا إلى أن دعم هذه الشبكة والتوسع فيها هو أحد المتطلبات الأساسية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.