وكيل "تعليم دمياط" يتابع أعمال الصيانة بالمدارس

تفقد اليوم عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عددا من مدارس المحافظة التي تجرى بها أعمال الصيانة البسيطة، مؤكدا ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد، بحضور لجنة دعم اللامركزية برئاسة الدكتورة داليا البيسي مدير إدارة اللامركزية بالمديرية.

وأكد "عثمان" خلال المتابعة على سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس وتجميلها بطريقة مشرفة تليق بأبنائنا الطلبة والطالبات، مع التأكيد على توفير مساحات خضراء جاذبة للتلاميذ مع إمكانية استغلالها كفصول مفتوحة كوسيلة من وسائل التباعد بين الطلاب وإعطاء انطباع بالتغيير والجذب للطلبة والطالبات للمدرسة.

وأضاف "عثمان" أن محافظ دمياط، وجهت بتوفير كل الدعم للقطاع التعليمي للانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بمدارس المحافظة، والتي وصلت إلى نسبة 80 %.