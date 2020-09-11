البعد عن المحبطين.. نصائح مي صبري استشاري الطب المناعي بلندن

الدكتورة مي صبري، هي إحدى المصريات المغتربات، تم اختيارها للانضمام كعضو في المجلس الاستشاري العلمي لطب العلاج المناعي Zelluna Immunotherapy، ما يثبت أن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الداخل والخارج يتحقق كل يوم مع كل إنجاز يحققه علماء مصر بالخارج، واليوم الفخر مضاعف لأن "بنت النيل" سيدة مصرية، استطاعت أن ترفع اسم الوطن في واحد من أهم المحافل الدولية.

* الدكتورة مي صبري هي من أقدم زملاء الأبحاث في مركز علاج الخلايا والجينات والأنسجة في جامعة كلية لندن University College London

* تنصح من يريدون السير على نهجها والدراسة والعمل في الخارج، أن يطوروا من أنفسهم باستمرار واتخاذ قدوة جيدة مع البعد عن الأشخاص المحبطة.

* يجب على النساء أن يعرفن حجمهن الحقيقي ويجب أن يصررن على تحقيق أحلامهم، ويضعن هدفهن الأول الدراسة والعمل، ومن لديه فرصة للدراسة بالخارج يجب أن يتخذ على محمل من الجد.

* تقدم رؤيتها وفهمها للخلايا الفتاكة الطبيعية NK cell biology وأهميتها واستخدامها المحتمل في علاج السرطان.

* حصلت على ماجستير في علم البيولوجية الجزيئية، ودكتوراه في علم المناعة السرطانية من جامعة يونيفيرسيتي كوليدج في لندن، وذلك من خلال المنحة المقدمة من مؤسسة القلعة للمنح الدراسية الخاصة بدراسة استجابة الخلايا الطبيعية في استئصال الورم.

* حازت على براءة الاختراع في اكتشاف آلية لتنشيط الخلايا الفتاكة الطبيعية لاستخدامها في علاج المناعة السرطانية بعد الدكتوراه، واستمرت في ممارسة دراسة علم تسلسل الجينوم في كلية الطب بجامعة هارفارد ومعهد هوبريخت

* تعمل على تحويل الجينات المسببة لـ CRISPR لجينات لاحتواء الورم، وكذلك تشارك حاليا في الأبحاث التي تهدف إلى تحديد كيفية تفاعل خلايا NK مع خلايا الورم بما يساهم في إيجاد دواء يساعد في علاج السرطان.

* مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون لكل الباحثين والطلبة المصريين، وتنظيم محاضرات وورش عمل فور حضورها مصر.