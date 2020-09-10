نيكول سابا تهاجم الحكومة اللبنانية: "شوهتوا صورتنا ورجعتونا سنين ورا"

شنت الفنانة هجومًا حادًا على مسؤولي لبنان، وذلك فور اندلاع حريق في مرفأ بيروت، قبل قليل، قائلة: "تفة على هيك دولة ومسؤولين".

وكتبت "نيكول" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا ورجعتونا سنين لوراه.. كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وأنتم على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن".

ولك تفه على هيك دولة ومسؤولين جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا ورجعتونا سنين لوراه كل يوم خبرية وكل يوم مصيبة وانتو على قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن.#حريق_بيروت #مرفأ_بيروت — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) September 10, 2020

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بوصول سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت، وتعمل على إخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن حريقًا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

وكان موقع "العربية"، قد أعلن في نبأ عاجل، عدم تسجيل إصابات بشرية في حريق مرفأ بيروت، بينما جرى تسجيل حالات ضيق تنفس.

وقال مدير مرفأ بيروت لوسائل إعلام محلية: "من المبكر معرفة سبب الحريق".