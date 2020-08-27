صور.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في مدير أعمال نيكول سابا

أقيم بكنيسة الباتروناج بمصرالجديدة، عزاء وائل المصري، مدير أعمال الفنانة نيكول سابا، وشهد العزاء حضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة وكثير من الأصدقاء من أبرزهم الفنانة نادين سابا، التي حضرت واستقلبت العزاء، لعدم حضور نيكول، بسبب ظروف الطيران الخاصة في لبنان.

ظهرت علامات الحزن والأسى على جميع الحضور، بينهم الفنان هيثم شاكر والموزع هانى محروس وتوما ومحمود الخيامى ووليد وياسر الحريرى وهادى عادل والعديد من الشخصيات العاملة فى المجال الفنى، ومن مكتب عمرو دياب وتامر حسنى ومحمد حماقى.

وحرص عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على نعي الفنان الراحل عبر صفحاتهم الخاصة ومنهم الفنانة نيكول سابا، والفنان تامر حسنى والفنان محمد حماقى.