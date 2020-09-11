حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية اجتماعية، ويميل إلى قضاء وقته مع أصدقاءه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطلت بعض الأمور ولا تعلن خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.