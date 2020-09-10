ضبط مزارع عاشر ابنته "المطلقة" كرها في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها، دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، استمر في تلك العلاقة، حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت قيادة العميد أحمد الوتيدى رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه، وألقي القبض عليه، وأضافت التحريات والتحقيقات أنه جرى اقتياده إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية.

وأخطرت جهات التحقيقات التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات تكميلية حول ملابسات الواقعة، وانتقل فريق من المباحث لسماع أقوال الجيران ومناقشتهم حول سلوك الفتاة والأب، ولا تزال التحقيقات مستمرة.